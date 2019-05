Usa: Camera di commercio valuta possibile causa contro Casa Bianca per tariffe contro Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio degli Stati Uniti sta valutando di tentare causa contro la Casa Bianca per le tariffe annunciate del presidente Donald Trump contro il Messico. Il potente gruppo di pressione delle imprese ha confermato venerdì che "stiamo esplorando tutte le opzioni, comprese le azioni legali" dopo che Trump ha annunciato le tariffe sulle importazioni messicane. Le tariffe partiranno al 5 per cento e aumenteranno di 5 punti percentuali ogni mese prima di raggiungere il 25 per cento il 1° ottobre. Il piano del presidente Trump, che entrerà in vigore a partire dal 10 giugno, si tradurrà in un aumento delle tasse di 17 miliardi di dollari per le imprese e i consumatori statunitensi, ha detto la Camera di Commercio in comunicato stampa. "Una tariffa del 5 per cento sulle merci importate dal Messico, che lo scorso anno ammontava a 346,5 miliardi di dollari, comporterebbe un potenziale aumento delle tasse per le imprese e i consumatori americani di 17 miliardi di dollari. Inoltre, quel numero salirebbe a 86 miliardi se le tariffe raggiungessero il tetto minacciato del presidente del 25 per cento ", ha rilevato l'analisi della Camera. (Was)