Aerospazio: Nasa seleziona 3 società per missione sulla Luna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre società aerospaziali statunitensi private sono state scelte dalla Nasa per costruire e gestire i veicoli spaziali senza equipaggio che inizieranno ad esplorare la superficie lunare nel settembre 2020, in preparazione di un atterraggio umano. Lo ha annunciato oggi, 31 maggio, la stessa Nasa in un comunicato stampa. Le tre società sono la Astrobotic Technology di Pittsburgh, Intuitive Machines di Houston e Orbit Beyond of Edison, nel New Jersey. L'obiettivo del programma Artemis è di far atterrare gli astronauti statunitensi sulla Luna entro il 2024 e stabilire una presenza umana sostenuta su e attorno alla Luna entro il 2028. (Was)