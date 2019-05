Brasile-Argentina: Bolsonaro auspica vittoria del centrodestra a presidenziali argentine

- Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro auspica la rielezione di Mauricio Macri alle prossime elezioni presidenziali argentine e ha dichiarato che si impegnerà ad ogni modo "affinché gli argentini scelgano un candidato di centrodestra". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Nacion" a pochi giorni dalla partenza per Buenos Aires prevista per giovedì prossimo. "Spero che gli elettori argentini scelgano bene per il loro futuro, noi faremo forza affinché scelgano un candidato di centrodestra, come ha fatto il Brasile e come hanno fatto anche il Paraguay, il Cile, il Perù e la Colombia", ha detto Bolsonaro. Riguardo alla sua opinione circa il principale avversario di Macri, Cristina Kirchner, che ha recentemente deciso di presentarsi come vice presidente in una formula guidata da Alberto Fernandez, Bolsonaro è stato chiaro. "Cristina Kirchner è stata alleata dell'ex presidente Lula, si tratta di un'esperienza che noi brasiliani non vogliamo ripetere, e spero che gli argentini riflettano bene prima delle elezioni". (segue) (Brb)