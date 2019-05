Lettera Ue: inviata la risposta di Tria alle osservazioni di Bruxelles, senza tagli al welfare

- Pochi minuti prima delle 23 - il termine posto dalla Commissione europea scadeva alla mezzanotte - il ministero dell'Economia ha inviato a Bruxelles la lettera di risposta alle osservazioni della Ue sui conti pubblici italiani. Il testo firmato dal ministro Giovanni Tria è accompagnato da un'analisi di ben 58 pagine sul debito pubblico e spiega le intenzioni del governo per riallineare i conti alle regole europee. Dal testo finale scompare il rifermento ai tagli al welfare nel 2020 - 2021 che erano contenuti nella prima bozza circolata in serata che aveva sollevato le critiche di Luigi Di Maio. Il passaggio è sfumato e indica in modo più generico che "il governo sta elaborando un programma complessivo di revisione della spesa corrente comprimibile e delle entrate, anche tributarie". Ritocchi anche alla parte che annuncia il progetto di introduzione della flat tax "che sarà attuato nel rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo". (Rin)