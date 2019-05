Usa-Cina: segretario Difesa Shanahan, “eccessiva” militarizzazione di Pechino del Mar Cinese Meridionale

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Patrick Shanahan, ha definito "eccessiva" la militarizzazione di Pechino del Mar Cinese Meridionale per pattugliare gli interessi cinesi nella regione. Secondo quanto riferisce la stampa Usa, durante una conferenza a Singapore, Shanahan ha detto che l'installazione di missili terra-aria sulle isole artificiali, che Pechino ha eretto nel mare conteso, è "eccessiva". All'inizio di questo mese due navi da guerra gli Stati Uniti hanno navigato nelle acque contese per ribadire la neutralità del territorio. La Cina, tuttavia, rivendica gran parte del mare come sue acque territoriali. (segue) (Was)