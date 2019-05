Brasile: banca statale Bndes restituisce 30 miliardi di real al governo

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) ha restituito al dipartimento del Tesoro 30 miliari di real (6,6 miliardi di euro). Il pagamento si riferisce ai prestiti che l'istituto di credito statale ha ricevuto dallo Stato tra il 2008 e il 2014 da prestare a sua volta a tasso agevolato a particolari settori della società. Secondo la Corte dei conti brasiliana, i pagamenti effettuati dalla Bndes dovrebbero essere utilizzati dal governo esclusivamente per la riduzione del debito pubblico federale. Il presidente della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), Joaquim Levy, aveva annunciato che la banca avrebbe restituito al dipartimento del Tesoro 30 miliardi di real (6,6 miliardi di euro) entro la fine del mese di maggio all'inizio della settimana. Il pagamento era stato proposto nel corso della riunione del consiglio di amministrazione della Bndes lo scorso 30 aprile e approvato dal Cda dell'istituzione il 9 maggio. (segue) (Brb)