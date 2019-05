Imprese: SpaceX di Elon Musk vale più di Tesla

- La società spaziale di Elon Musk, SpaceX, ora vale più della sua società di auto elettriche, Tesla. SpaceX ha un valore di 33,3 miliardi di dollari, riferisce l'emittente "Cnbc", con una capitalizzazione di mercato di 32,8 miliardi di dollari al termine della giornata di ieri. Musk è il maggiore azionista e ceo di entrambe le società, con una partecipazione del 54 per cento in SpaceX e oltre il 20 per cento di proprietà di Tesla. SpaceX ha lanciato con successo 60 satelliti Starlink in orbita e ha incassato più di 1,02 miliardi dall’inizio del 2019. Le quote Tesla sono invece diminuite di oltre il 44 per cento nello stesso periodo a causa dei problemi di contenimento della spesa che il produttore di veicoli elettrici sta dovendo affrontare. (Was)