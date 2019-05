Usa: sparatoria in Virginia, 11 vittime e almeno 6 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici persone sono state uccise durante una sparatoria avvenuta nel pomeriggio in un edificio municipale di Virginia Beach, nella parte sud-orientale della Virginia. Lo riferisce la stampa Usa. Tra le vittime ci sarebbe anche il killer, un impiegato del comune. La sparatoria è avvenuta all'interno dell'edificio 2 del complesso municipale. Ci sarebbero anche almeno sei feriti. "Questo è il giorno più devastante nella storia di Virginia Beach", ha detto il sindaco Robert Dyer in una conferenza stampa. Uno dei feriti è un poliziotto, salvato dal suo giubbotto antiproiettile, ha detto il capo della polizia locale, James Cervera. (Was)