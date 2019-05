Business news: Albania, forte calo produzione energia elettrica nel primo trimestre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di energia elettrica in Albania, nel primo trimestre del 2019, ha registrato un forte calo, con un dato di 2,5 volte minore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rivelano i dati diffusi dall'Istituto delle statistiche albanese (Instat), secondo i quali il totale dell'energia prodotta è stato di 1.281 gigawattora, dai 3.213 gigawattora del primo trimestre del 2018. La produzione di energia elettrica in Albania è interamente basata sulle risorse idriche, perciò il calo sarebbe dovuto alle condizioni meteorologiche non favorevoli, con meno piogge. Di tre volte è stato ridotto infatti la produzione dalle centrali idroelettriche statali, scesa a 687 gigawattora, rappresentando il 53,6 per cento del totale. L'energia prodotta invece dagli impianti privati è stata di 590 gigawattora, ridotta di 1,9 volte rispetto al 2018. (Alt)