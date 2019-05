Usa: Missouri, l'ultima clinica per l'aborto rimane aperta dopo sentenza di un giudice

- Un giudice del circuito di St. Louis ha stabilito che l'unica clinica per l'aborto del Missouri, negli Stati Uniti, potrà continuare a funzionare anche dopo che i funzionari della sanità pubblica si erano rifiutati di rinnovare la licenza della clinica. Senza l'intervento del giudice, con la licenza scaduta, la clinica sarebbe stata costretta a interrompere i servizi, facendo diventare il Missouri il primo Stato negli Usa senza strutture per abortire legalmente. La sentenza del giudice non rinnova la licenza ma consente alla licenza attuale di rimanere in vigore fino a quando la questione tornerà in tribunale il 4 giugno. Lo scorso 24 maggio Mike Parson, governatore del Missouri, ha firmato il disegno di legge che proibisce l'aborto nello stato dopo l'ottava settimane di gravidanza. (segue) (Was)