Lettera Ue: D'Uva (M5s), mai più politiche lacrime e sangue (2)

- Il deputato Cinque stelle, inoltre, afferma: "Oggi l'Europa ci chiede come faremo a rispettare gli accordi. Qualcuno sta facendo girare la notizia che verranno toccati Reddito di cittadinanza e Quota 100. Ma voglio dire a tutti che non sarà così. Le risorse si prendono rilanciando l'economia. Come un'impresa che deve recuperare posizioni sui mercati anche l'Italia ha bisogno di tornare ad investire, ridurre la pressione fiscale su famiglie e imprese e rilanciare l'occupazione. Ce lo chiedono i cittadini ed è scolpito nel contratto di governo, nel quale abbiamo deciso insieme alla Lega di mettere fine alla stagione dell'austerità, di indurre la Commissione europea a non conteggiare gli investimenti produttivi nel deficit di bilancio pubblico e di ricorrere con responsabilità a nuovo deficit per finanziare misure utili al rilancio dell'economia. Il nostro unico interesse - conclude D'Uva - è realizzare anno dopo anno quel contratto". (Com)