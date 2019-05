Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECerimonia di consegna dello Spazio Casa Petrarca. Partecipano l'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno e il presidente del Municipio 7 Marco Bestetti e di personalità della Civica Orchestra di fiati di Milano.Villa Linterno del Petrarca, via Fratelli Zaia 194 (ore 11.00)REGIONEIl vice presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Carlo Borghetti, e il consigliere regionale Simone Giudidi intervengono al convegno regionale Aism, associazione italiana sclerosi multipla.Auditorium Don Giacomo Alberione, via Giotto 36 (ore 10.00)L'assessore regionale all'Ambiente eClima, Raffaele Cattaneo, partecipa all'evento 'Volandia Model & Games', salone del modellismo statico e dinamico realizzato nell'ambito del bando Por - Fesr dalla Regione Lombardia.Volandia, via per Tornavento 15 - Somma Lombardo/VA (ore 11.00)VARIEIl segretario nazionale della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, porta il suo supporto alla candidata sindaco di Malnate (VA), Daniela Gulino. Insieme a lui il parlamentare e segretario provinciale della Lega, Matteo Bianchi, e la neoeletta al Parlamento europeo, Isabella Tovaglieri.Piazza Mercato - Malnate/VA (ore 11.00)"Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019" presso MIND, Milano Innovation District. L'iniziativa è promossa da Fondazione Triulza, Arexpo, Lendlease, Human Technopole e Università degli Studi di Milano.Sito Mind, ex area Expo (dalle 15.30 alle 19.30)(Rem)