Milano: De Marchi (Pd), paradossale riportare cognome marito su registri elettorali, si cambi la norma

- Basta con il cognome del marito dopo quello della donna sulle schede elettorali e sui registri delle liste elettorali. La proposta arriva dalla consigliera comunale milanese del Pd Diana De Marchi, che in occasione delle elezioni europee ha raccolto numerose segnalazioni di signore, "indignate per aver visto ancora riportato il cognome del proprio marito, ex marito o defunto marito". La consigliera dem per questo ha deciso di approfondire la questione e presentare un ordine del giorno in Consiglio comunale per chiedere al sindaco e alla giunta di farsi promotori presso il Ministero dell'Interno della richiesta di modifica del DPR 223 del Testo Unico del 1967 "per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", che stabilisce l'obbligo di riportare accanto al cognome delle donne anche quello del loro marito con la dicitura "in.." oppure "vedova di..." sui registri delle liste elettorali. Per quanto riguarda invece le schede elettorali, l'accostamento del cognome del marito a quello della moglie (o ex moglie) dipende dal singolo Comune: quello di Milano già dal 2003 ha scelto di non farlo, riportando solo il nome della persona con diritto di voto, donna o uomo che sia, senza differenze. "Riportare il cognome del marito (o ex marito) è un passo indietro ed è paradossale, in un momento in cui s'impone di rispettare la parità di genere nelle liste elettorali, non rispettare le donne come persone autonome", denuncia De Marchi, che per questo chiede alla giunta di Milano, "la città che ha fatto dell'affermazione dei diritti civili una sua bandiera", di impegnarsi per modificare la norma, "innanzitutto - si legge nell'Odg - perché le donne come gli uomini nel 2019 devono essere riconosciute nella loro identità autonomamente dal marito anche nei registri delle liste elettorali" e anche perché "l'aggiornamento dei registri richiede agli uffici preposti un'attività del tutto inutile a identificare le persone aventi diritto al voto oltre che superata dai cambiamenti sociali sanciti anche da riforme che risalgono ormai a più di 40 anni fa". (Rem)