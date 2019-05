Giovani, Roma Capitale a sostegno della creazione di impresa, le domande con i progetti entro 17 giugno (2)

- Possono partecipare i proponenti riuniti in team composti da minimo di 2 soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Città Metropolitana di Roma Capitale alla data di scadenza della Manifestazione. La partecipazione alla Manifestazione è gratuita e può avvenire esclusivamente in forma collettiva. Settori di interesse ammessi: sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione di beni e fornitura di servizi, quali ad esempio: servizi culturali, ricreativi e per il turismo; servizi alla persona; servizi per l'ambiente; servizi Ict (servizi multimediali, informazione e comunicazione); risparmio energetico ed energie rinnovabili; servizi alle imprese; servizi allo sport, salute e benessere; manifatturiere e artigiane; imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE 1407/2013. Sono esclusi il commercio al dettaglio e all'ingrosso, le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, le libere professioni. (segue) (Com)