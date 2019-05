Giovani, Roma Capitale a sostegno della creazione di impresa, le domande con i progetti entro 17 giugno (3)

- Per partecipare alla Manifestazione ciascun team può presentare una sola proposta; i proponenti possono far parte di un solo team; i proponenti non possono partecipare, se già qualificati come imprenditori o soci d'impresa o in possesso di Partita Iva; tutti i proponenti devono avere un'età fra i 18 e i 35 anni al momento della candidatura. Le domande, con allegati i documenti richiesti, dovranno pervenire entro le seguenti date: 17 giugno 2019 (ore 13.00); solo nel caso in cui alla data del 17 giugno 2019 non siano pervenute proposte progettuali, le domande potranno essere presentate entro il 27 settembre 2019 (ore 13.00). "Si tratta di una iniziativa di sostegno concreto per le idee imprenditoriali dei giovani, è una bella scommessa sul loro e sul nostro futuro. Il percorso di accompagnamento alla creazione d'impresa mira a sviluppare competenze specifiche manageriali finalizzate alla definizione di un piano di sviluppo aziendale vincente. Vogliamo così dare un forte impulso al tessuto di idee innovative e renderle concrete e spendibili sul mercato" dichiara l'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia. (Com)