Cultura: Teatro Regio di Torino, insediato il nuovo Consiglio di indirizzo

- Oggi si è insediato il nuovo consiglio di indirizzo del Teatro Regio Torino, presieduto dalla sindaca Chiara Appendino, presidente, e così composto: Michela Malerba (MiBAC), Guido Guerzoni (Città di Torino), Maria Luisa Coppa (Fondazione C.R.T.), Alberto Bellucci (Compagnia di San Paolo), Giuseppe Bergesio (Iren S.p.A.). La Regione Piemonte, considerate le recenti elezioni, provvederà alla nomina del proprio rappresentante in tempi congrui. Per la nomina del futuro sovrintendente del Teatro Regio, attualmente cessato con il precedente Consiglio di indirizzo dimissionario, si farà ricorso a una procedura comparativa basata sull'attuazione del piano di sviluppo recentemente varato . A questo scopo il Consiglio di indirizzo si riunirà il 10 giugno per decidere modalità e procedure appropriate. Il Consiglio di indirizzo ha inoltre deliberato la proroga dell'attuale Sovrintendente per i tempi necessari all'espletamento della procedura comparativa. (Rpi)