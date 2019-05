Lettera Ue: Fratoianni (Si), davvero curiosa linea economica governo

- Nicola Fratoianni, esponente di Sinistra italiana e deputato di Liberi e uguali, in un post su Facebook, definisce "curiosa la linea economica del governo per tranquillizzare l'Europa. Con una mano propongono la riduzione della spesa sociale, stringendo la cinghia su Reddito e Quota 100, in perfetto stile austerity. Con l'altra mano proseguono nella follia della Flat tax". Per poi proseguire: "Quindi tolgono ai più poveri per dare ai più ricchi. Proprio ciò che serve in un paese con 6 milioni di poveri assoluti e 49 persone con un patrimonio da 150 miliardi di euro". (Rin)