Cannabis: Gelmini (FI), dopo sentenza Cassazione Milano non ospiti più Festival

- La presidente del gruppo Forza Italia, Mariastella Gelmini, in una nota, afferma: "Ora che la sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione ha chiarito che la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti 'derivati dalla coltivazione della cannabis' come l'olio, le foglie, le inflorescenze e la resina, il comune di Milano farebbe cosa saggia a dichiarare fin d'ora che il capoluogo lombardo non ospiterà più il festival internazionale della cannabis, che si è tenuto a inizio maggio e contro il quale Forza Italia si è battuta. Anche perché sul sito dell'evento figura un inquietante 'arrivederci al 2020', facendo implicito riferimento alla prossima edizione della manifestazione".(Com)