Teatro: Bonisoli, bene metodo Consiglio indirizzo Regio di Torino

- "Apprendo con piacere che per la nomina del soprintendente del teatro Regio di Torino si farà ricorso a una procedura comparativa. Un metodo che mi convince e che spero, nell’autonomia degli statuti degli altri singoli enti lirici, possa essere utilizzata per ogni soprintendente in scadenza". Lo afferma, in una nota, il ministro per i Beni e le Attività culturali Alberto Bonisoli, commentando la scelta del nuovo Consiglio di indirizzo del Regio di Torino sul quale, precisa, "dal Mibac non è mai partita alcuna ispezione".(Com)