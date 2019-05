Rifiuti Roma: Raggi, nessun impianto di trattamento di rifiuti a Saxa Rubra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun impianto di trattamento di rifiuti a Saxa Rubra, nessuna discarica a Saxa Rubra, nessun tipo di impianto di smaltimento dell’immondizia a Saxa Rubra, nessun Tmb a Saxa Rubra. Chi afferma il contrario non conosce la situazione o, in qualche caso, è in mala fede. Volevo tranquillizzare i residenti e i lavoratori della zona allarmati da notizie totalmente infondate". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Probabilmente la notizia in base alla quale a Saxa Rubra si effettueranno dei 'trasbordi' è stata mal riportata. Provo a chiarire il tema: il trasbordo - aggiunge - consiste nel trasferimento dei rifiuti da camion piccoli a camion più grandi che poi vanno fuori città. Voglio ribadirlo ancora una volta: si tratta di caricare i rifiuti da camion a camion. Senza creare accumuli, discariche o siti di stoccaggio. È come quando andiamo a fare la spesa al supermercato e trasferiamo le buste dal carrello al bagagliaio della nostra auto. Per terra non rimane nulla. Si tratta di un processo che non sporca! Da decenni, infatti, avviene in tutta Roma. Non molti lo sanno ma trasbordi avvengono quotidianamente anche in pieno centro: a piazza della Repubblica, nel parco del Gianicolo o in piazza di Porta Maggiore. Dopo l’incendio al Tmb Salario che ha reso inutilizzabile l’impianto, stiamo individuando aree, tutte vicine ad autostrade, al Grande Raccordo Anulare o alle vie consolari, per poter fare questi trasferimenti. Tra queste c’è un vecchio parcheggio abbandonato a Saxa Rubra. Sgomberiamo quindi il campo da fake news: non ho alcuna intenzione di aprire nuovi impianti o discariche in città". (Rer)