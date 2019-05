2 giugno: Tripodi (FI), no a idelogia grillina su Forze armate

- Maria Tripodi, capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa a Montecitorio, in una nota sottolinea che il 2 giugno è "festa nazionale della Repubblica e le nostre gloriose Forze Armate sono patrimonio di tutti gli italiani, non vengano strumentalizzate da una concezione grillina a dir poco offensiva". Per poi proseguire: "E' quanto mai paradossale che il ministro della Difesa affibbi al 2 giugno un'etichetta ideologica parlando di festa dell'inclusione. E' ora di dire basta al trattamento che da ormai troppo tempo viene riservato ai nostri militari, da parte del ministro Trenta, già distintasi in questo primo anno alla guida di via XX settembre per i pesanti tagli, la totale assenza di una politica industriale a tutela del comparto, l'inconcepibile ritardo di cinque mesi con il quale è stato presentato il decreto missioni. Le donne e gli uomini delle Forze armate - rimarca - sono degli encomiabili servitori dello Stato, vanto dell'Italia in patria e all'estero e non meritano di essere equiparati a manifestanti di marce della pace con tanto di Peace and Love del ministro agitato ieri nell'Aula del Senato. Forza Italia per storia e tradizione, al contrario del ministro è da sempre non solo orgogliosa ma con concreta convinzione al fianco dei nostri militari".(Com)