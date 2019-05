Usa: stampa, rappresentante Commercio Lighthizer contrario a tariffe di Trump contro Messico (2)

- Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato ieri sera la nuova tornata di dazi come misura per costringere il Messico a risolvere il problema dei migranti, da tempo definito una "emergenza nazionale" dalla Casa Bianca. Dazi che verranno fatti scattare nella misura del 5 per cento dal 10 giugno e potranno aumentare mensilmente in modo progressivo fino al 25 per cento. "Pur di non pagare i dazi, quando inizieranno a salire, le aziende statunitensi lasceranno il Messico, che si è preso il 30 per cento della nostra produzione automobilistica, e torneranno a casa negli Stati Uniti", ha aggiunto Trump. (segue) (Was)