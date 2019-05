Usa: stampa, rappresentante Commercio Lighthizer contrario a tariffe di Trump contro Messico (3)

- Trump aveva detto che "la cooperazione passiva del Messico nel permettere questa incursione massiccia costituisce una emergenza e una minaccia straordinaria per la sicurezza nazionale e l'economia degli Stati Uniti". Le barriere doganali rimarranno fino a quando non verrà fermato il flusso di migranti illegali in transito per il Messico. E potranno aumentare gradualmente "fino a quando non si risolva il problema della migrazione illegale", un dato che Washington si riserva di certificare a "sua esclusiva discrezione e criterio". "Le tariffe si manterranno al livello del 25 per cento fino a quando il Messico non avrà fermato in modo sostanziale l'entrata illegale di stranieri", ha precisato Trump secondo cui "lo stato attuale delle cose profondamente ingiusto per il contribuente Usa, che si sobbarca dello straordinario costo finanziario imposto dall'immigrazione illegale a grande scala. Ancor peggiore è la terribile e prevenibile perdita delle vite umane. Alcune delle bande più sanguinarie e criminali del pianeta operano al di là della nostra frontiera e terrorizzano le comunità innocenti". (Was)