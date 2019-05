Usa: Texas, migranti trattenuti in condizioni pericolose nelle strutture della polizia di frontiera

- L'organo di sorveglianza interna del dipartimento per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha riscontrato che i migranti sono detenuti in condizioni pericolose e insalubri in una struttura sovraffollata della polizia di frontiera nello stato del Texas. L'Ispettore generale della Sicurezza nazionale (Ig) ha documentato le condizioni durante una visita senza preavviso alla struttura il 7 maggio e l'8 maggio, secondo l'emittente “Cnn”, che ha ottenuto una copia del rapporto del'Ig prima della sua pubblicazione. (segue) (Was)