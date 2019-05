Lettera Ue: Pd, governo prepara macelleria sociale nonostante smentite

- "Nonostante le smentite imposte al Mef e le solite sceneggiate, il governo si prepara ad una vera e propria macelleria sociale: tagli alla spesa sociale, ai servizi, alla sanità, alle forze dell'ordine, alla scuola, alle politiche per il lavoro. Se la prendono proprio con quegli italiani che da primi diventeranno ultimi". Lo sottolinea il Partito democratico in una nota. (Com)