Tunisia: portavoce Ennahda, Karoui non è il “nostro asso nella manica”

Non è Nabil Karoui, proprietario dell'emittente televisiva "Nessma Tv", l'asso nella manica del movimento islamista Ennahda per le prossime elezioni presidenziali in Tunisia. Lo ha chiarito il portavoce della prima forza politica del paese, Imed Khemiri, in una dichiarazione all'emittente "Mosaique Fm". Khemiri ha fatto sapere che Ennahda non ha ancora scelto un candidato per le elezioni, in programma il prossimo 17 novembre, e che la decisione sarà presa dopo una riunione del consiglio della shura in programma il prossimo mese di giugno. Nei giorni scorsi il leader del movimento, Rachid Ghannouchi, aveva parlato di un asso nella manica, un "uccello raro" su cui sarebbe ricaduta la scelta di Ennahda.