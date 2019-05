Tunisia: portavoce Ennahda, Karoui non è il “nostro asso nella manica” (2)

- Nabil Karoui, 55 anni, ha annunciato la propria intenzione di candidarsi al primo turno delle elezioni presidenziali in un’intervista alla stessa “Nessma Tv”, di sua proprietà. Figura controversa del panorama politico tunisino, Karoui è stato recentemente accusato dal regolatore dei media e da alcuni politici di usare “Nessma TV” per alimentare le ambizioni politiche. Lo scorso 25 aprile, l'Autorità indipendente per la comunicazione audiovisiva della Tunisia aveva disposto la chiusura dell’emittente privata perché “sprovvista dell'autorizzazione a trasmettere”. Circa 50 agenti di polizia avevano fatto irruzione negli studi televisivi per sequestrare materiale e interrompere i servizi del canale privato di proprietà di Karoui. Quest’ultimo aveva denunciato al sito web “Jeune Afrique” che con il governo del premier Youssef Chahed "non c'è più libertà di espressione né democrazia” in Tunisia. “Nessma Tv” ha poi ripreso le sue trasmissioni in diretta lo scorso 6 maggio. La campagna elettorale delle presidenziali si terrà dal 24 ottobre al 15 novembre, mentre le iscrizioni inizieranno il 3 settembre per chiudersi il 10 dello stesso mese. Nessuno dei principali partiti del paese ha ancora annunciato un candidato per le elezioni presidenziali. (segue) (Tut)