Lettera Ue: M5s, nessun taglio a welfare, governo sia unito contro austerità

- I membri delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera del Movimento cinque stelle, in una nota, sottolineano: "Veniamo da anni di politiche di austerità che hanno scaricato sulle fasce più deboli i costi della crisi, tramite la distruzione dello stato sociale. Quell'epoca è chiusa e archiviata. Reddito di cittadinanza e Quota 100 non si toccano. Ciò di cui l'Italia ha bisogno in questo momento è di ulteriori politiche espansive di rilancio economico. In questo senso vogliamo abbassare presto le tasse a famiglie e imprese e siamo sicuri che la Lega non voglia tagliare il welfare per finanziare la flat tax. Il governo vada avanti unito contro l'austerità". (Com)