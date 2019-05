Messico: ministro Esteri a Usa, migranti e consumo droghe non sono responsabilità del paese (2)

- L'annuncio di nuovi dazi Usa, ultimo passaggio di una lunga polemica contro "l'emergenza nazionale" dei migranti, arrivava nella serata di giovedì 30. Nella giornata di oggi, Trump tornava a riaccendere la polemica invitando il messico a "riprendere" ai "signori della droga" e ai cartelli del narcotraffico "il controllo" del paese, mettendo fine al flusso di criminalità che devasta gli Stati Uniti. Il "90 per cento delle droghe che entra negli Stati Uniti arriva dal Messico e dalla nostra frontiera sud", ha scritto Trump secondo cui il fenomeno ha portato lo scorso anno a "80.000 persone morte e 1.000.000 persone in rovina". Una situazione "portata avanti per molti anni" senza che "sia stato fatto nulla. Abbiamo un deficit commerciale con il Messico di 100 miliardi di dollari. È il momento", ha scritto Trump. (segue) (Mec)