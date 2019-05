Messico: ministro Esteri a Usa, migranti e consumo droghe non sono responsabilità del paese (9)

- L'annuncio si produce pochi giorni dopo che gli Usa avevano annunciato l'accordo che avrebbe portato alla caduta di dazi imposti nel 2018 ai prodotti di acciaio e alluminio provenienti da Messico e Canada. Un passaggio che i partner regionali salutavano con soddisfazione facendo a loro volta cadere le contromisure commerciali varate nel tempo. Il nuovo passaggio sembrava mettere in discesa l'attesa ratifica dell'Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement), il nuovo trattato commerciale dei paesi nordamericani in sostituzione del vecchio Nafta. Il testo veniva in settimana depositato ai parlamenti di Messico e Canada, mentre il governo statunitense faceva pressioni al Congresso per un sollecito via libera. (Mec)