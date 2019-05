Lettera Ue: fonti Chigi, ora al vaglio Conte, non è quella trapelata, verifiche su fuga notizie

- La bozza di lettera da inviare alla Commissione europea "è stata da poco ricevuta dal presidente Conte, che non l’ha quindi ancora approvata". E' quanto fanno sapere fonti di palazzo Chigi. "Peraltro la versione che è stata anticipata dagli organi di informazione - aggiungono le stesse fonti - non è quella che in questo momento è in visione al presidente Conte. E' bene rimarcare la gravità della diffusione di testi, peraltro in versioni non corrispondenti a quelle su cui il ministro Tria e il presidente Conte stanno lavorando, trattandosi di questioni particolarmente delicate che incidono su interessi fondamentali dello Stato, e che coinvolgono la delicata interlocuzione con le istituzioni europee e che possono avere ricadute negative sui mercati. Il presidente del Consiglio ha appena sentito telefonicamente il ministro Tria e ha concordato con lui di sollecitare tutte le verifiche, anche giudiziali, affinché chi si è reso responsabile di tali fughe di notizie false sia chiamato alle conseguenti responsabilità". (Rin)