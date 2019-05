Amministrative: Salvini, proteste comunisti? Mi hanno portato enorme fortuna

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di un comizio ad Aversa, in Campania,ha detto: "Salutiamo i cinque comunisti che non potevano mancare anche qui. Mi hanno accompagnato e mi hanno portato un'enorme fortuna", ha aggiunto il leader del Carroccio ricordando che le Europee hanno decretato la Lega il primo partito in Italia. (Rin)