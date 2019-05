Milano: Sollazzo (M5S), aumento biglietto Atm annoso per salute milanesi

- Le parole che il Sindaco Sala ha usato per giustificare i rincari Atm approvato oggi in Giunta "sono piene di spocchia e poco rispetto per le idee altrui". Lo dichiara, in una nota diffusa oggi, Simone Sollazzo, capogruppo del M5S a Milano, commentando l'approvazione in Giunta dei rincari Atm. "Come M5S - prosegue Sollazzo - siamo contrari all'aumento principalmente perché non favorisce l'uso del trasporto pubblico al posto del mezzo privato, decisamente inquinante e tra le cause dell'inquinamento atmosferico che causa un numero elevato di morti in Lombardia. E non si può giustificare questa scelta con dei contentini come il blocco del prezzo degli abbonamenti per anziani e under 26". "Pretendiamo che si discuta e si voti la delibera in aula, dove la maggioranza dovrà far fronte alle barricate del M5S e speriamo anche delle altre opposizioni", conclude l'esponente pentastellato. (Com)