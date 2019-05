Amministrative: Salvini, Lega ad Aversa? Altri hanno preso in giro per 50 anni

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla sua decisione di trasformare il Carroccio un partito nazionale, ha affermato: "Mi dicevano 'stai su', ho detto no, perché l'Italia o vince tutta insieme o perde tutta insieme". E ancora "ai fenomeni della sinistra" che si chiedono perché Salvini è ad Aversa, "molto semplicemente perché gli altri politici vi hanno preso in giro per 50 anni", si è risposto il vicepremier nel corso di un comizio del comune campano. (Rin)