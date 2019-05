2 giungo: Meloni, Mattarella sospenda conferimento cavalierato a Asmae Dachan

- "Lascia increduli la notizia che la prefettura di Ancona consegnerà il 2 giugno l'onorificenza di cavaliere dell'ordine al Merito che il presidente della Repubblica ha conferito con decreto del 27 dicembre 2018 alla giornalista italo-siriana Asmae Dachan, vicina agli integralisti islamici. Chiedo formalmente al presidente della Repubblica di sospendere il conferimento e rivedere la sua decisione, perché tale gesto sarebbe un clamoroso atto di sottomissione all'Islam radicale". Lo dichiara Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in una nota. Per poi proseguire: "Asmae Dachan è figlia di Nour Dachan, Imam di Genova, nonché già leader dei Fratelli Musulmani, coloro i quali volevano trasformare la Siria in una nazione islamica salafita e che alimentano l'integralismo islamico nel mondo. Asmea Dachan stessa non ha mai negato i suoi legami con Haisam Sakhanh e Ammar Bacha, due militanti jihadisti noti alle cronache mondiali perché ripresi in un filmato in cui sono impegnati a uccidere a colpi di kalashnikov alla nuca un gruppo di militari siriani". (segue) (Com)