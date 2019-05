2 giungo: Meloni, Mattarella sospenda conferimento cavalierato a Asmae Dachan (2)

- Ancora, continua la leader di Fd'I, "la signora Dachan è stata ripresa mentre partecipava ad una manifestazione a Milano al fianco di Haisam Sakhanh, oggi detenuto in Svezia con una condanna all'ergastolo. In ultimo Asmae Dachan è nota anche per le sue posizioni sul hijiab definito 'carezza protettiva': il conferimento dell'onorificenza sarebbe non solo un grave errore, ma anche un clamoroso sfregio alle donne e alle conseguite libertà delle donne. Questi meriti valgono per il cavalierato in un califfato Jihadista, non nella Repubblica italiana". (Com)