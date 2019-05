Giovani, Roma Capitale a sostegno della creazione di impresa, le domande con i progetti entro 17 giugno

- Giovani e impresa, un binomio vincente. Roma Capitale investe sui giovani e scommette sulle idee vincenti per sostenere i loro progetti d'impresa. È online l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la presentazione di proposte progettuali "Roma Capitale per i giovani: dal progetto all'impresa". L'iniziativa, promossa dall'assessorato allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini e il dipartimento Sport e politiche giovanili di Roma Capitale, è rivolta a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni e promuove l'acquisizione di proposte progettuali da sostenere in un percorso di accompagnamento alla creazione d'impresa. Attraverso la Manifestazione e tramite una "competizione di idee", i giovani selezionati saranno sostenuti da un percorso di accompagnamento alla creazione di impresa al termine del quale definire i piani di sviluppo aziendali sostenibili. I team selezionati parteciperanno ad un percorso integrato di orientamento e accompagnamento alla creazione di impresa che intende: affiancare i potenziali imprenditori verso la definizione di un piano di sviluppo aziendale e di rafforzamento delle competenze tecnico-manageriali; sostenere i potenziali imprenditori nello sviluppo di piani di impresa che possano dar luogo alla creazione di imprese innovative di successo. (segue) (Com)