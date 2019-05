Lettera Ue: Brunetta (FI), siamo a comiche finali, crisi governo vicina

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, sottolinea in una nota che "siamo alle comiche finali, o quasi. Escono delle anticipazioni della lettera del Mef, del ministro Tria e del governo di risposta alla missiva inviata dalla Commissione europea. La lettera, o meglio le anticipazioni e un relativo testo, appaiono in linguaggio Mef e tutto sommato, come dire, credibili. Successivamente, escono durissime prese di distanza da parte del M5s, del partito di maggioranza relativa, che disconosce, non solo i contenuti della lettera, dichiarandosi non d'accordo con gli stessi, ma accusa l'altro partner di governo, vale a dire la Lega, di averla scritta assieme a Tria, ad insaputa del M5s. Siamo, nei fatti, alla crisi di governo". (segue) (Com)