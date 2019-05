Lettera Ue: Brunetta (FI), siamo a comiche finali, crisi governo vicina (2)

- Quidi, Brunetta prosegue nella sua analisi e afferma: "Successivamente, vengono diramate delle smentite categoriche da parte dello stesso Mef, in cui si dice che la lettera non c'è ancora, che sarà inviata in serata, e che le anticipazioni non corrispondono assolutamente al vero. A questo punto, l'unica cosa certa è che siamo nel caos, il governo è nel caos, e un governo nel caos in un momento così delicato produce un unico effetto: il ridicolo per il nostro paese, la caduta sotto i piedi della nostra credibilità di governo. E' la peggiore risposta che poteva essere data alla Commissione europea. Come fidarsi di un paese come l'Italia - rincara infine il deputato azzurro -, che non sa neanche rispondere ad una lettera, tutto sommato morbida, da parte della Commissione, ma che con i suoi governanti Lega-M5s sa solo produrre confusione e caos? Dio ce ne scampi e liberi". (Com)