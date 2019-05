Siria: quasi mille persone uccise in un mese nel nord-ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 948 le persone che sono rimaste uccise nell’ultimo mese di combattimenti nel nord-ovest della Siria. Lo sostiene l’Osservatorio siriano per i diritti umani, gruppo di attivisti dell’opposizione con sede a Londra e con una rete di fonti sul terreno. Almeno un terzo delle vittime, 288 persone, sarebbero civili. Fra questi vi sarebbero almeno 67 bambini. Numeri che testimoniano la gravità della situazione in un quadrante ancora in buona parte sotto il controllo delle forze ribelli, contro le quali il 25 aprile scorso le forze governative hanno lanciato un’ampia offensiva con la copertura aerea della Russia. I jihadisti rispondono ricorrendo frequentemente all’uso di razzi che hanno finora ucciso 22 civili, fra i quali dieci bambini in territori controllati dalle forze governative. Tra i ribelli vi sarebbero invece almeno 369 vittime, mentre 269 sarebbero i militari dell’Esercito arabo siriano rimasti uccisi. Secondo le Nazioni Unite, sono invece 270 mila le persone che sono state costrette a sfollare dalla fine di aprile. (segue) (Res)