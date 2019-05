Imprese: Labriola (FI), su Whirlpool Di Maio riferisca in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia, Vincenza Labriola, si chiede in una nota come intenda Di Maio "al tavolo convocato dal Mise per il 4 giugno, salvaguardare i 430 lavoratori coinvolti? Chiedere spiegazioni all'azienda è ovvio, come altrettanto scontate dovrebbero essere le dimissioni di Di Maio da ministro del Lavoro dopo quanto accaduto con Mercatone Uno". Quindi, Labriola aggiunge: "Il caso Whirlpool, dopo che a ottobre era stato firmato un accordo, è vergognoso e denota come i tavoli di crisi aperti al Ministero o non sono per nulla seguiti o chi li segue è incompetente. In un caso o nell'altro, questa faccenda scandalosa non può passare sotto traccia e concludersi senza colpevoli. Di Maio dovrebbe delle spiegazioni innanzitutto ai lavoratori, ma anche al Parlamento, invece di passare il tempo rifugiato sui social o sulla piattaforma Rousseau".(Com)