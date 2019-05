Brasile: governo riduce partecipazione società civile nel Consiglio nazionale dell'ambiente (2)

- La partecipazione delle Ong al Consiglio passa in questo modo dal 22 per cento al 18 per cento del totale. Questi posti saranno distribuiti a sorteggio tra le entità interessate, mentre prima i componenti venivano eletti. Il mandato dei rappresentanti della società civile, in precedenza di due anni, si riduce a uno. Anche il settore privato ha perso la rappresentatività nel consiglio. I suoi rappresentanti saranno ora soltanto due, nominati dalle principali confederazioni nazionali del settore privato: la Confederazione nazionale dell'industria (Cni), la Confederazione nazionale del commercio (Cnc), la Confederazione nazionale dei servizi (Cns), la Confederazione azionale dell'agricoltura (Cna) e la Confederazione nazionale dei trasporti (Cnt). (segue) (Brb)