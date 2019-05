Brasile: governo riduce partecipazione società civile nel Consiglio nazionale dell'ambiente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza dei rappresentanti del governo federale è invece aumentata, con 9 seggi per i rappresentanti governativi, il 41 per cento del totale, rispetto al 29 per cento precedente alla riforma. Alcune agenzie governative hanno perso la rappresentanza nel Conama, come la Commissione ambientale della Camera dei deputati, l'Istituto Chico Mendes per la conservazione della biodiversità (Icmbio) e l'Agenzia nazionale delle acque (Ana). Anche i rappresentanti delle procure federali e statali sono stati esclusi. (Brb)