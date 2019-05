Enti locali: Manzi (Ali Lazio), per regionalismo differenziato chiarire ruolo Roma Capitale

- "Il ministro dell'Interno ha riproposto la necessità di dare attuazione in tempi rapidi al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Come Ali, Lega delle autonomie locali Lazio, riteniamo che la concessione di maggiori competenze alle regioni dovrebbe essere attribuita nell'ambito di una visione complessiva del sistema Paese, in un'ottica di riforma dell'Unione europea, al fine di evitare una differenziazione dei diritti dei cittadini da regione a regione". Lo dichiara in una nota il presidente Ali Lazio Bruno Manzi. "Ciò è possibile - aggiunge Manzi - soltanto attraverso una visione unitaria del ridisegno del sistema istituzionale che, nel conferire maggiori competenze alle regioni, contestualmente rafforzi il sistema delle autonomie locali e definisca in forma organica le funzioni di comuni, province e città metropolitane. In questo quadro dovrà essere risolto, inoltre, il ruolo e i poteri di Roma Capitale. Il federalismo differenziato - conclude - andrebbe strutturato nella prospettiva di una Unione europea più forte e che, contestualmente, sancisca attraverso l'individuazione dei livelli minimi essenziali qual è il terreno condiviso dei diritti di cittadinanza". (Com)