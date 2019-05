Imprese: Vaccaro (M5s) su Whirlpool, azienda non si prenda gioco lavoratori

- ll senatore campano del Movimento cinque stelle Sergio Vaccaro, membro della commissione Industria a palazzo Madama, afferma che "lascia senza parole la notizia di Whirlpool in merito al sito produttivo di Napoli. Praticamente la stessa azienda - spiega in una nota - ha fatto carta straccia dell'intesa da essa stessa firmata lo scorso autunno: un 'blitz' vergognoso, che non solo calpesta un accordo raggiunto con grande fatica al tavolo del Mise, ma che dimostra come la multinazionale stia letteralmente giocando con la vita dei lavoratori. Quest'ultimo è l'aspetto più grave di tutti, e non possiamo in alcun modo tollerarlo". Il senatore M5s, quindi, conclude: "Insieme al ministro Di Maio, che tanto si è speso in prima persona per il rilancio di Whirlpool nel nostro paese, ci aspettiamo al più presto una spiegazione su questo modo di agire incomprensibile da parte dei vertici aziendali".(Com)