Festival economia: De Felice (Intesa), guerra commerciale Usa-Cina problema per Italia

- Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo, nel suo intervento al Festival dell’economia di Trento ha affermato che il baricentro produttivo delle imprese italiane "si è spostato verso l’Asia: buona parte dei flussi commerciali viaggiano in direzione est-ovest. In tale scenario, la logistica e i porti italiani possono giocare un ruolo di primo piano. Per un paese fortemente esportatore come il nostro - ha aggiunto - che vende all’estero il 48 per cento della propria produzione, la guerra commerciale in atto tra Usa e Cina può rappresentare un problema. Ma a ben vedere, la guerra commerciale è solo una parte della diatriba tra Usa e Cina e in prospettiva diventerà sempre più una guerra tecnologica, come già dimostrano le iniziative sulla telefonia mobile. Sul fronte Ict, la Cina segna già oggi un surplus di 150 miliardi di dollari, mentre gli Usa registrano un deficit di 194 miliardi di dollari". (segue) (Com)