Festival economia: De Felice (Intesa), guerra commerciale Usa-Cina problema per Italia (2)

- Quanto alla forza dell’export italiano, De Felice ha sottolineato che "innanzitutto può contare su un’elevata diversificazione geografica e di prodotto delle imprese manifatturiere: c’è una grande flessibilità produttiva e un notevole orientamento al cliente. Inoltre, le imprese italiane hanno saputo allungare il loro raggio di export, andando in mercati sempre più lontani: già nel 2008 l’Italia aveva un raggio di export mediamente più lungo di altri paesi in Europa e nel decennio successivo ha accresciuto la distanza percorsa dalle merci manifatturiere più di Francia, Germania e Spagna. Ai ritmi registrati negli ultimi anni, nel 2023 il nostro saldo commerciale supererà i 100 miliardi e più del 50 per cento del fatturato sarà realizzato all’estero. Nessun altro paese avanzato ha avuto - ha rimarcato De Felice - un orientamento ai mercati internazionali così rapido". (Com)