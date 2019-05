Energia: Bulgaria, arrivata a terminale di Revithoussa prima fornitura di Gnl dagli Usa

- La prima fornitura di Gas naturale liquefatto (Gnl), parte dei 140 milioni di metri cubi di gas acquistati dalla società statale bulgara Bulgargaz, sono arrivati nel terminale greco di Revithoussa. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Energia di Sofia, Temenouzhka Petkova, secondo quanto riferisce la stampa locale. Quella arrivata oggi nel nord della Grecia, per essere poi trasferita in Bulgaria, è la prima fornitura giunta nel paese dell'Europa sud orientale dagli Stati Uniti. "Una delle priorità di questo governo nel settore energetico è la diversificazione delle fonti e delle rotte di fornitura del gas. Una settimana dopo l'inizio della costruzione dell'interconnettore Grecia-Bulgaria (Igb), il gas naturale dagli Stati Uniti inizia ad arrivare nella rete bulgara", ha dichiarato Petkova secondo cui per far arrivare nel territorio del paese il Gnl statunitense verrà utilizzata la connessione esistente con la Grecia, ma dopo il completamento del nuovo interconnettore Igb sarà possibile far arrivare quantitativi di energia maggiori. (segue) (Bus)