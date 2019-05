Energia: Bulgaria, arrivata a terminale di Revithoussa prima fornitura di Gnl dagli Usa (2)

- L’atteso avvio dei lavori per la realizzazione dell’Interconnettore Grecia-Bulgaria (Igb) rappresenta simbolicamente un primo passo in avanti verso un sistema integrato del gas nella regione dei Balcani. La cerimonia di inaugurazione, tenutasi lo scorso 22 maggio nella località bulgara di Kirkovo al confine con la Grecia, a cui hanno preso parte i primi ministri dei due paesi, Alexis Tsipras e Bojko Borisov, lancia anche un segnale positivo per quelle che dovrebbero essere le future forniture di gas dal Mar Caspio a favore dei paesi dell’Europa sud orientale grazie al Corridoio meridionale. All’evento hanno partecipato oggi anche 150 tra rappresentanti di alto livello di vari paesi. (segue) (Bus)