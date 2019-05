Energia: Bulgaria, arrivata a terminale di Revithoussa prima fornitura di Gnl dagli Usa (3)

- Il via ai lavori per l'interconnettore Igb è stato ripetutamente ritardato a causa di una serie di lungaggini burocratiche e ricorsi presentati per la gara di appalto, nonostante il finanziamento assicurato dall’Unione europea e il relativo accordo per il finanziamento firmato nel dicembre del 2015 tra le due parti. L’appalto per la progettazione e la costruzione dell’interconnettore è stato aggiudicato, solo lo scorso 14 maggio, alla società greca J&P Avax S.A, che dovrà realizzare il gasdotto lungo 183 chilometri per un costo complessivo stimato dal ministero dell'Energia bulgaro di 220 milioni di euro. L’infrastruttura, che avrà una capacità tra i 3 e i 5 miliardi di metri di cubi di gas collegherà la rete del gas greco da Komotini con quella bulgara a Stara Zagora, dovrà essere operativa entro il 2020. (segue) (Bus)